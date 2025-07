Corriere dello Sport: “Napoli, ultimatum per Lucca”

“Napoli, ultimatum per Lucca”: questo il titolo scelto dal Corriere dello Sport nella prima pagina dell’edizione odierna, con un box laterale dedicato agli azzurri e al mercato in entrata. Secondo il quotidiano romano, la società partenopea avrebbe solo 48 ore per chiudere la trattativa con Lorenzo Lucca, attaccante nel mirino del club per rinforzare il reparto offensivo.

Il futuro di Victor Osimhen, ancora incerto, spinge il Napoli a muoversi rapidamente sul mercato. Le prossime ore saranno decisive per capire se l’operazione con Lucca potrà concretizzarsi oppure se la dirigenza virerà su altri obiettivi. La pressione è alta, e il tempo stringe.

Intanto, anche l’Inter si prepara a entrare nel vivo delle trattative estive. Secondo sempre il Corriere dello Sport, il club nerazzurro è alla “caccia alla punta”, e uno dei nomi più caldi è quello di Ikoma Lois Openda. L’attaccante belga, protagonista in Bundesliga, sarebbe finito sul taccuino di Marotta e Ausilio come possibile rinforzo per la rosa di Simone Inzaghi.

Due club, due attaccanti, e un mercato che si accende: Napoli e Inter sono pronte a muoversi con decisione per completare i rispettivi reparti offensivi in vista della prossima stagione.