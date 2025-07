CdS – Osimhen interviene alla videocall tra Napoli e Galatasaray: ecco com’è andata

Come riportato dall’edizione odierna del quotidiano sportivo, il Corriere dello Sport, Victor Osimhen sarebbe intervenuto nella videocall tra Napoli e Galatasaray per far un modo che ci sia un accordo definitivo tra i due club per portarlo al Galatasaray, squadra dove lui vuole giocare. Ecco quanto riporta il quotidiano: “A quanto pare, Osi sarebbe intervenuto nel corso di una delle numerose videocall andate in scena negli ultimi giorni tra Napoli e Galatasaray, ribadendo chiaramente la sua volontà di giocare con il Gala. E poi è andato in pressing chiedendo a tutti di sbloccare l’affare: lui ha già raggiunto da un pò l’accordo personale sulla base di un triennale con opzione sul quarto anno da 16 milioni a stagione“.