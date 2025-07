Come riportato da Sky Sport, i partenopei hanno trovato l’accordo contrattuale per Ndoye del Bologna da tempo nella lista dei desideri del ds Manna.

Lo svizzero arriverebbe insieme a Lang per rinforzare le fasce ma il Bologna non fa sconti e chiede minimo 40 milioni di euro per trattare. Il Napoli cercherà di abbassare il prezzo del cartellino ma la volontà è quella di far arrivare l’ex Basilea all’ombra del Vesuvio.