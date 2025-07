L’edizione odierna de Il Mattino ha approfondito il tema del prossimo mercato del Napoli. Secondo il quotidiano, il club azzurro non vuole perdere tempo ed è pronto a fare sul serio per assicurarsi un attaccante di livello da inserire nella rosa di Conte. L’attenzione è rivolta a Lorenzo Lucca, con l’obiettivo di fornire un’alternativa solida a Romelu Lukaku in vista di una stagione che si preannuncia particolarmente impegnativa. De Laurentiis sembra essere sceso direttamente in campo per agevolare l’operazione. Il presidente del Napoli, infatti, si sarebbe mosso due giorni fa con la società di Pozzo per accelerare i passi decisivi verso l’acquisizione di Lucca. Questa mossa è chiaramente motivata dal desiderio di battere sul tempo la concorrenza, in particolare l’Atalanta. Se lo volessero, gli azzurri potrebbero chiudere l’affare già oggi. Tuttavia, l’approccio cauto mira a perfezionare ogni dettaglio. Dopo l’intervento di De Laurentiis, il weekend potrebbe rivelarsi cruciale per finalizzare la trattativa. L’accordo con l’Udinese dovrebbe aggirarsi intorno ai 30 milioni di euro, mentre i contatti con lo staff di Lucca proseguono per definire gli ultimi dettagli relativi al contratto e all’ingaggio. L’attaccante appare deciso: ha inserito Conte e il Napoli in cima alle sue preferenze, un apprezzamento reciproco che lo stesso allenatore ha spesso dichiarato.