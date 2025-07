L’edizione odierna de Il Mattino ha approfondito il tema del ritiro del Napoli a Dimaro, che sta per iniziare. Secondo il quotidiano, l’appuntamento con il ritiro della squadra azzurra, guidata da Conte, è fissato per il 17 luglio. C’è grande attesa per osservare i giocatori azzurri, con particolare attenzione al nuovo acquisto Kevin De Bruyne, un colpo di mercato firmato Aurelio De Laurentiis. L’atmosfera è carica di aspettative. Il reportage del quotidiano mette in evidenza i preparativi per l’accoglienza della squadra e dei tifosi nello splendido scenario trentino. Il terreno di gioco è stato meticolosamente curato, con piccoli funghi sul manto erboso che testimoniano il suo elevato standard ecologico. Una nuova tribuna, la Meledrio, con una capienza di 900 posti porta il totale a 2.200 spettatori, aumentando il comfort dei tifosi. Ed oltre, alle strutture del centro sportivo c’è ora anche con un mini-campo dalle dimensioni di 60×30 metri e una palestra all’avanguardia per gli esercizi a secco, posizionata direttamente a bordo campo. La struttura è ora dunque una rarità a livello nazionale, simbolo di modernità e innovazione. Lo staff tecnico di Conte ha già effettuato un sopralluogo per verificare lo stato delle infrastrutture. Il tecnico si è dichiarato soddisfatto dei miglioramenti apportati rispetto alla scorsa stagione, valutando positivamente le novità e gli aggiornamenti introdotti per garantire un ambiente ottimale sia agli allenamenti sia agli incontri con i tifosi.