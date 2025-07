L’edizione odierna della Gazzetta dello Sport ha dedicato spazio alla campagna abbonamenti del Napoli, analizzandone i primi risultati. Dopo la conquista dello Scudetto, l’entusiasmo dei tifosi partenopei si è tradotto in un attesa febbrile per l’inizio della campagna, che ha preso il via solo pochi giorni fa con numeri straordinari, capaci di riflettere la profonda passione per gli azzurri. Il debutto è stato un successo immediato: mille tifosi hanno risposto alla chiamata già nelle primissime ore. La partenza è stata energetica, culminando in picchi previsti sin dal primo giorno, riservato ai rinnovi delle vecchie tessere. Stando ai dati pubblicati, sono già quattromila i tifosi che hanno garantito il proprio posto allo stadio Maradona, favorite tanto dai prezzi competitivi quanto dalle varie modalità offerte dalla società. Queste agevolazioni valgono sia per chi preferisce rinnovare l’abbonamento, sia per chi intende sottoscrivere una tessera per la prima volta. Gli attuali abbonati avranno tempo fino al 3 agosto per confermare il loro “patto d’appartenenza” con la squadra. Dal 4 agosto, la campagna diventerà accessibile a tutti, in base alla disponibilità dei posti rimasti al Maradona, fino al raggiungimento del tetto massimo stabilito.