Tuttosport – Ngonge, prosegue la trattativa tra Napoli e Torino. Si discute sulle condizioni del riscatto

Prosegue la trattativa tra il Napoli ed il Torino per Cyril Ngonge. Secondo quanto rivelato dall’edizione odierna di Tuttosport, i granata spingono sull’accordo già trovato con il calciatore belga, volenteroso di tornare al lavoro con il tecnico Baroni. Gli azzurri vogliono però una cessione a titolo definitivo. Oppure, una cessione con prestito oneroso più obbligo di riscatto a determinate condizioni. Di seguito, ecco quanto svelato.

“Il Torino sta facendo leva sulla volontà del giocatore, che ha messo la società granata in cima alla lista delle proprie preferenze. Tanto da aver già messo in stand-by le altre pretendenti come Monaco, Bruges, Genoa e Bologna. Il motivo è semplice: il classe 2000 vuole tornare alle dipendenze di Baroni, ovvero l’allenatore che ha saputo valorizzarlo più di tutti in carriera come testimoniano i 6 gol in 19 presenze nel semestre vissuto insieme col Verona. I Campioni d’Italia insistono per cedere Ngonge a titolo definitivo; mentre inizialmente il Toro aveva proposto un prestito oneroso (1 milione) con diritto di riscatto a 7-8. Cifre tutto sommato che possono andare bene al Napoli, a patto però che nell’accordo venga inserito l’obbligo di riscatto a determinate condizioni. Quali possano essere questi fattori a rendere poi Ngonge un giocatore granata al 100% ancora non è chiaro, dato che gli azzurri vorrebbero inserire il riscatto alla salvezza del Toro o meglio ancora al primo punto ottenuto dai granata dopo il primo di febbraio. Il presidente Cairo invece vorrebbe definire l’acquisto a titolo definitivo al raggiungimento di tot presenze da parte del belga. Ecco perché i dialoghi proseguono e restano avanzati senza essere ancora sfociati nella fumata bianca”.