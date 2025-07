Tuttosport – Milinkovic-Savic, il Napoli vuole un pagamento dilazionato. Intanto il Leeds…

L’edizione odierna di Tuttosport scrive a proposito dei discorsi di mercato che ruotano intorno a Vanja Milinkovic-Savic. Secondo quanto riportato, il portiere serbo viene ricercato non solo dal Napoli, ma anche dal Leeds che ha contatti continui con il Torino. Intanto, i partenopei (per i quali la clausola è più bassa) lavorano per ottenere un pagamento dilazionato del cartellino. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Su di lui resta forte il Leeds: gli inglesi continuano a mostrare un interesse sempre crescente nei suoi confronti tanto che i contatti con il Torino sono continui. In Italia è invece il Napoli la squadra che sembrava essere più vicina a chiudere l’operazione, ma il nodo resta sempre quello economico. Nel caso dell’Inghilterra, infatti, la clausola che consentirebbe al Leeds di chiudere per il giocatore è di circa 22 milioni di euro mentre nel nostro Paese è di 19,5 milioni di euro. In entrambi i casi è una cifra che andrebbe versata in un’unica soluzione ed è proprio questo passaggio ad aver rallentato la trattativa tra granata e partenopei: il Napoli preferirebbe infatti un pagamento dilazionato”.