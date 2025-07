Sportmediaset – Osimhen, oggi incontro potenzialmente decisivo tra Napoli e Galatasaray. La situazione

Il portale Sportmediaset ha svelato alcuni aggiornamenti riguardanti la trattativa tra il Napoli ed il Galatasaray per Victor Osimhen. Secondo quanto svelato, oggi ci sarà un nuovo incontro possibilmente decisivo tra le due società. I turchi, mirano ad ottenere un pagamento dilazionato in 5 anni della clausola da 75 milioni di euro, che scadrà a mezzanotte. Dopo aver ceduto il nigeriano, il Napoli si fionderà su uno tra Darwin Nunez e Lorenzo Lucca.

“Nonostante la fiducia mostrata da parte della società turca, il tempo stringe. Infatti, Osimhen ha una clausola da 75 milioni di euro che però scade a mezzanotte. Il Galatasaray, dal canto suo, ha accettato di pagare la cifra richiesta dal Napoli, ma divisa in cinque rate. Per definire l’affare, però, resta da soddisfare l’ultima richiesta della società partenopea, che ha chiesto delle garanzie bancarie al club turco dopo l’incontro avvenuto nella giornata di ieri. Il tempo stringe e l’obiettivo di giornata è quello di arrivare a una conclusione. Osimhen, nel frattempo, ha già accettato il triennale da 16 milioni all’anno offerto dal Gala, con opzione di rinnovo fino al 2029. Per l’attacco, il Napoli continua a seguire Darwin Nuñez e Lorenzo Lucca. Manna e ADL cercano un altro attaccante da affiancare a Lukaku con l’uruguayano che è l’indiziato numero uno per vestire la maglia partenopea. Negli ultimi giorni c’è stato un primo approccio con il Liverpool: De Laurentiis ha incontrato Fali Ramadani, intermediario dell’operazione, e ha recapitato ai Reds un’offerta da 50 milioni di euro più 5 di bonus, cifra non distante dai 60 richiesti. Anche con l’attaccante ci sono margini di manovra: Nuñez punta a guadagnare 6 milioni di euro all’anno, mentre il Napoli si è spinto fino a 5 milioni. Una distanza assolutamente colmabile, frutto anche della volontà dell’attaccante di sposare il progetto presentato dal club, più intrigante di quello dell’Al-Hilal. L’alternativa resta Lorenzo Lucca, sulle cui tracce ci sono anche Atalanta e Milan. Gli azzurri, forte del rapporto con l’Udinese sono in vantaggio: tra le parti ci sarebbe già un accordo di base per un affare, bonus inclusi, da 35 milioni di euro. “.