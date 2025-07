Pres. Galatasaray: “Non faremo operazioni che mettano in difficoltà economica il nostro club”

Il Napoli attende le garanzie bancarie dalla Turchia per il trasferimento di Victor Osimhen al Galatasaray, anche se il presidente del club turco Dursun Ozbek ne ha parlato in merito. Secondo quanto è stato riportato da Radyospor c’è stato un chiarimento preciso dal parte della squadra giallorossa sulle scelte finanziare che il club vuole utilizzare per l’operazione. Queste le sue parole: “Tutto al Galatasaray sta procedendo ai limiti del possibile. Non abbiamo mai fatto e non faremo mai una mossa che possa mettere in difficoltà finanziarie il Galatasaray. Questo vale anche per il potenziale trasferimento di Osimhen”.