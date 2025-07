Moretto: “Osimhen, il Napoli vuole più garanzie. Juanlu, distanza tra i club non ampia”

Matteo Moretto, giornalista ed esperto di calciomercato, ha svelato alcune novità riguardanti il mercato sul canale YouTube di Fabrizio Romano. Tra gli argomenti, si è parlato anche della trattativa tra il Napoli ed il Galatasaray per la cessione di Victor Osimhen, oltre di quella per Juanlu, che vede Napoli e Siviglia ad una distanza non troppo ampia. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Oggi sono previsti nuovi contaitti tra il Napoli ed il Galatasaray per Victor Osimhen. Gli azzurri vogliono cambiare i termini di pagamento ed avere maggiori garanzie sui 75 milioni. Ad oggi, il nodo è questo. Il calciatore è stato chiaro, vuole il Galatasaray. Sarebbe anche stato convocato in ritiro dal Napoli, ma non vuole più vestire la maglia azzurra. Juanlu, il Napoli ha offerto 14 milioni+10% sulla futura rivendita. Il Siviglia ne vuole 17+10%. La distanza non è ampia, bisognerà capire se il Napoli farà un passettino in avanti o se il Siviglia andrà incontro alle richieste partenopee abbassando le sue pretese”.