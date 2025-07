Manfredi: “Vogliamo che Napoli ospiti Euro2032. Predisposto un progetto di restyling del Maradona”

Gaetano Manfredi, sindaco di Napoli, ha scritto sui suoi profili social in merito alla questione stadio Maradona. In questo, afferma che si è al lavoro affinché Napoli possa essere tra le città in grado di ospitare Euro 2032. Per questo, il sindaco svela di aver predisposto un progetto di restyilng dell’impianto. Si partirà dai lavori del terzo anello, per poi proseguirne con dei successivi. “Stiamo lavorando affinché Napoli sia tra le città che ospiteranno gli Europei di calcio 2032. Abbiamo già predisposto un progetto di restyling dello Stadio Maradona da condividere con la Società Calcio Napoli. Siamo pronti ad avviare i lavori del terzo anello per poi proseguire con le modifche che potranno rendere lo stadio sempre più moderno e funzionale”.