Il Mattino – Napoli, dopo la cessione di Osimhen, si puntano Adeyemi e Lookman

Il Mattino ha fatto il punto sulla strategia di mercato del Napoli dopo la cessione di Osimhen: “La pista resta viva anche per Darwin Nunez, perché il Napoli non vuole fermarsi alla prima curva. Le soluzioni, con i soldi potenziali della cessione di Osimhen, sono due: puntare forte sulla soluzione Lucca e poi provare a strappare un esterno internazionale come potrebbe essere Lookman o anche Adeyemi. Calciatori che il club ha seguito e ancora segue nel sottobosco del mercato. Che piacciono e che farebbero sognare la piazza. L’altra strada è giocarsi la carta dell’uruguaiano del Liverpool e poi trattare a oltranza con il Bologna per Ndoye. I Reds chiedono 55-60 milioni più bonus. Si arriverebbe a 65, troppo per gli azzurri“.