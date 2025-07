La Gazzetta dello Sport si è soffermato sull’interesse del Napoli per Fabio Miretti: “Intanto il Napoli sta valutando anche profili per il centrocampo: serve un sesto uomo per completare il reparto, una mezzala di qualità, possibilmente. E tra i nomi in ballo ci sarebbe anche quello di Fabio Miretti, rientrato alla Juve dopo il prestito al Genoa. Viene da un infortunio e un’operazione alla spalla, ma sta recuperando. E potrebbe essere un colpo a sorpresa tra qualche settimana“.