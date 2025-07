Secondo quanto riporta Radyospor, il presidente del Galatasaray Dursun Ozbek ha parlato della situazione di Osimhen. Ecco cosa ha dichiarato:

“Tutto al Galatasaray sta procedendo nei limiti del possibile. Non abbiamo mai fatto, e non faremo mai, alcuna mossa che possa mettere il Galatasaray in difficoltà finanziarie. Questo vale anche per il potenziale trasferimento di Osimhen”.