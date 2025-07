Dichiarazioni di ADL su Garnacho, la Ssc Napoli smentisce: “Fake news”

Nelle ultime ore, è circolata un’indiscrezione relativa ad un possibile rilancio del Napoli per Alejandro Garnacho, riportata dal Mirror. Sul portale inglese, si possono leggere anche delle dichiarazioni attribuite ad Aurelio De Laurentiis, presidente dei partenopei, in merito al talento argentino del Manchester United. Secondo quanto svelato dagli inglesi, il patron avrebbe rilasciato delle dichiarazioni molto forti a proposito di un possibile arrivo in azzurro dell’ex Atletico Madrid. In merito a queste voci, è arrivata una smentita della Ssc Napoli. Si è informato che ADL non ha mai rilasciato dichiarazioni su Garnacho, definendole una fake news.