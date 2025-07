Dall’Inghilterra – Il Napoli torna su Garnacho, ora arriverebbe con una cifra più bassa rispetto alle richieste di gennaio

Il Napoli torna alla carica per Alejandro Garnacho. Il portale inglese Daily Mirror, ha scritto a proposito di un possibile ritorno degli azzurri sull’argentino, pallino del mercato di gennaio come possibile sostituto di Khvicha Kvaratskhelia. Ora, stando a quanto svelato dalla testata inglese, potrebbero ricrearsi le condizioni affinché questa trattativa vada a buon fine. I partenopei, si sono presentati a gennaio con un’offerta di 60 milioni di sterline. Oggi, invece, potrebbero bastarne solo 45. Il Manchester United vorrebbe liberarsi del talento ex Atletico Madrid in quanto entrato in rotta di collisione con il tecnico Ruben Amorim, e figura in una lista di calciatori ai quali è stato vietato di presentarsi al ritiro pre-season, a seguito delle loro richieste di cessione.