CdS – Non solo la cessione di Osimhen, Manna lavora anche al Napoli del futuro: in arrivo due classe 2006

Non solo le solite note trattative come la cessione di Osimhen. Giovanni Manna, Ds del Napoli, sta lavorando anche ad altri colpi in entrata e in uscita, utili soprattutto a programmare il Napoli del futuro. Ecco che, come raccontato da Il Corriere dello Sport, il dirigente azzurri ha chiuso le trattative per i due classe 2006 Mathias Ferrante, portiere della NovaRomentin e per Emanuele Rao, esterno d’attacco svincolato.

“I colpi del presente e anche del futuro. A Milano, oltre a definire la questione di Osimhen, il ds Manna s’è dedicato alla situazione di Zanoli, nel mirino del Bologna, e poi alla chiusura delle trattative per due giovanotti gagliardi e di talento: arrivano dalla NovaRomentin il portiere Mathias Ferrante, 18 anni, e poi a parametro zero l’esterno offensivo Emanuele Rao, 19 anni e l’ultima stagione con la Spal. Ferrante entra nell’orbita della Primavera e giovedì partirà con la prima squadra per il ritiro a Dimaro, mentre Rao sarà girato in prestito al Bari, l’altro club della famiglia De Laurentiis”.