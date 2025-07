Cds – Napoli, contatti continui per Nunez: presentata una prima offerta

Il Corriere dello Sport si è soffermato sull’interesse del Napoli per Darwin Nunez: “Piano piano l’operatività di mercato dovrà necessariamente tornare ai classici livelli, e dunque si ricomincerà a trattare sulla base costruita nelle ultime settimane attraverso l’intermediazione di Fali Ramadani, l’uomo che sta curando l’uscita di Nuñez dal Merseyside. E che, dettaglio non da poco, ha anche incontrato De Laurentiis in persona: un vertice importante, va da sé, corredato anche di un’offerta al Liverpool di 50 milioni di euro più 5 di bonus; non troppo lontana dalla richiesta di 60 milioni, ma il testa a testa è ancora compl e sso. Colmabile il divario con Darwin: guadagna 5,5 milioni più bonus, aspira a guadagnarne 6, il Napoli s’è spinto fino a 5 di ingaggio. Ma l’apertura è totale, il progetto gli piace, lo seduce più dell’offerta sicuramente più ricca dell’Al-Hilal. I contatti sono costanti: vuole Napoli. Ed è un segnale“.