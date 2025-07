CdS – Il Bologna fa il prezzo al Napoli per Ndoye: 50 milioni

Il Bologna ha fatto il prezzo al Napoli per Dan Ndoye: 50 milioni di euro. È quanto riportato dall’edizione odierna de Il Corriere dello Sport, che racconta come la società felsinea abbia deciso di blindare il proprio giocatore. Tanto che potrebbe essere pronto per lui anche un rinnovo di contratto con estensione della durata dell’accordo ed un ritocco dello stipendio. Di seguito, ecco quanto sottolineato.

“Cinquanta milioni tondi tondi, solo di fronte a questi numeri il Bologna potrebbe barcollare e di conseguenza cedere anche alla tentazione di lasciare andare via Dan Ndoye. Informando di nuovo il Napoli su quella che è la propria richiesta economica per l’esterno svizzero, per certi versi è come se la società rossoblù avesse voluto blindarlo, rendendosi conto di come e di quanto possa essere considerata alta e per qualcuno addirittura esagerata questa cifra, ma poi in fondo ci si comporta così sul mercato. In pratica, quando un calciatore lo vuoi trattenere quasi a tutti i costi, spari alto sul prezzo, se poi a quel punto ti trovi davanti chi è disposto ugualmente ad accontentarti, pazienza, con 50 milioni finisce che te ne puoi fare anche una ragione, altrimenti continui a godertelo, anche perché il club di Saputo ha fissato il prezzo informando subito il Napoli. Pronto un rinnovo con aumento in campo continuerebbe ad andarci Ndoye e non i soldi che ricaveresti con il suo addio”.