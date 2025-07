Tuttosport – Torino, Ngonge è un nome caldo. Il nodo è la formula del trasferimento

Il Torino è interessato a Cyril Ngonge del Napoli, nome caldo del mercato che, in maglia granata, potrebbe ritrovare come allenatore Marco Baroni, da lui già avuto al Verona. A riportare è Tuttosport, che racconta di un breve incontro effettuato ieri tra Vagnati e Manna. L’accordo non c’è ancora viste le diverse pretese per la cessione, ma un dettaglio potrebbe fare la differenza e portare a buon fine la trattativa. Di seguito, ecco quanto riportato.

“Il nodo della questione è la formula dell’operazione: il Torino insiste per avere Ngonge in prestito con diritto di riscatto, il Napoli invece vorrebbe cederlo a titolo definitivo o in prestito oneroso (a 1 milione), ma con obbligo di riscatto a 7/8 milioni. Il braccio di ferro tra le due società ruota intorno a questo punto. Lo scoglio non sembra essere però insormontabile e alla fine la differenza potrebbe farla la volontà dello stesso calciatore”.