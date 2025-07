Tuttosport – Milinkovic-Savic, il Napoli resta in corsa nonostante le sirene inglesi

Resta vivo l’interesse del Napoli per Vanja Milinkovic-Savic, portiere del Torino. Lo racconta l’edizione odierna di Tuttosport. Gli azzurri non hanno ancora definitivamente mollato la pista, nonostante l’inserimento di alcuni club di Premier League tra cui il Leeds United. Come riportato dalla testata, la strategia degli azzurri per quanto riguarda formula e cifra è una sola. “L’interesse del Napoli, vero tormentone delle settimane scorse, resta vivo. Con tutte le postille del caso, ovviamente: gli azzurri hanno in testa una formula e una cifra, il Toro per ora fa muro e non intende inserire Ngonge in discorsi che riguardino esclusivamente il portiere serbo”.