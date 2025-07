Sportmediaset – Lucca, il Napoli c’è. Ma occhio all’Atalanta…

In caso di cessione di Mateo Retegui, l’Atalanta è pronta a fiondarsi su Lorenzo Lucca, attaccante dell’Udinese ed obiettivo di mercato del Napoli. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, il calciatore rimane nella lista partenopea, e verrà compiuto un affondo per lui qualora non ci fossero le condizioni per arrivare a Darwin Nunez, primo obiettivo per rinforzare il reparto offensivo. Intanto, mentre i partenopei attendono sviluppi di mercato, occhio ai movimenti della Dea. Gli orobici, potrebbero veder partire Retegui dopo una sola stagione, in quanto ha ricevuto una ricca proposta dai sauditi dell’Al-Qadsiah. Tuttavia, la società atalantina non permetterà la sua partenza a meno che non arrivi una maxi offerta di 60 milioni di euro. In caso si concretizzasse questa cessione, ecco che i bergamaschi si fionderebbero su Lucca. Ad entrambe le società, l’Udinese chiede 40 milioni di euro.