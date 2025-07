Sky – Napoli, vicinissimo il 2006 Ferrante. Sarà il terzo portiere

Il Napoli è vicinissimo a chiudere per il giovane portiere classe 2006 Mathias Ferrante, militante in Serie D nella NovaRomentin. A riportarlo, è il giornalista ed esperto di calciomercato di Sky Gianluca Di Marzio, attraverso il proprio profilo X. Secondo quanto svelato, l’estremo difensore ricoprirà la casella del terzo portiere azzurro. Per la chiusura, serve solo l’ultimo ok. “Il Napoli pronto a chiudere anche per Mathias Ferrante, portiere classe 2006 della NovaRomentin. Si attende l’ultimo ok, verrà preso come terzo portiere”.