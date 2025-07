Sky – Colpo in prospettiva per l’attacco. In arrivo il giovane Rao, sarà girato al Bari

Il Napoli è vicinissimo a chiudere per l’approdo del classe 2006 Emanuele Rao, attaccante svincolato per il quale vanno limati solo alcuni dettagli. Dopo che queste operazioni verranno completate, il giocatore verrà girato in prestito al Bari. Si tratta di un’ala sinistra reduce da una stagione in Serie C alla Spal dove ha totalizzato 5 gol e 2 assist. A riportare la notizia è Gianluca Di Marzio, giornalista ed esperto di calciomercato di Sky sul proprio profilo X. “Napoli incontro per Emanuele Rao: trattativa in chiusura, si lavora agli ultimi dettagli. Verrà poi girato in prestito al Bari”.