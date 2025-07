Radio Crc – Milinkovic-Savic, il Leeds si defila. Napoli e Torino possono trattare

Marco Giordano, giornalista di Radio Crc, ha svelato alcune novità in merito alla situazione di mercato di Vanja Milinkovic-Savic sul proprio profilo X. Secondo quanto da lui riportato, il Leeds United avrebbe scelto come profilo per la porta Lucas Perri del Lione, defilandosi corsa al serbo di proprietà del Torino, seguito anche dal Napoli. Motivo per cui, la società partenopea e quella torinista possono ora trattare per il trasferimento dell’estremo difensore. “Il Leeds mette Lucas Perri del Lione come prima scelta tra i pali per la prossima stagione. Si defila l’assalto a Milinkovic Savic, con il Napoli che può trattare con il Torino”.

