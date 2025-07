Pedullà: “Osimhen? Il Napoli chiede garanzie bancarie al Galatasaray. Nunez? Si cerca di capire quanto ci si può avvicinare”

Alfredo Pedullà, giornalista ed esperto di calciomercato di Sportitalia, ha svelato alcune novità di mercato sul proprio canale YouTube. Tra gli argomenti, si è parlato dell’ultima offerta del Galatasaray per Victor Osimhen. Secondo quanto riportato, ciò che richiede il Napoli ai turchi sono delle garanzie bancarie per far sì che la trattativa possa concludersi. Si è poi parlato dei possibili acquisti che i partenopei potrebbero effettuare con i soldi del nigeriano. Tra questi, figura Darwin Nunez, oltre che altri profili come Ndoye. Di seguito, ecco quanto raccontato.

“Osimhen? Per il Napoli è un’opportunità importante quella di fare cassa. Significa prendere 75 milioni, per il Galatasaray spenderli significa battere tutti i record. Non è un problema di pagamento più dilazionato, il discorso riguarda le garanzie bancarie richieste dal Napoli. Gli azzurri sono molto attenti su queste cose, stima i turchi ma ha chiesto una fideiussione che possa garantire questo pagamento record visto che il nigeriano aveva espresso il desiderio di rimanere in Turchia. L’operazione Osimhen verrebbe spinta anche da sponsor che si sono messi a disposizione del Galatasaray. Attaccanti? Su Kean non ci sono manovre, si è tornati su Nunez. Gli azzurri vogliono puntarlo se ci sarà la cessione di Osimhen e così fare cassa. Si cercano un esterno offensivo, come Ndoye, ci può essere un altro nome ma non da 45/50 milioni, e Nunez cercando di capire quanto ci si possa avvicinare, dopo aver incassato il gradimento assoluto dell’uruguaiano che ha messo da parte le altre offerte. Il Napoli può chiudere per Lucca in qualsiasi momento, ma verrà chiusa solo se ci sarà impossibilità di arrivare a Nunez”.