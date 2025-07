Il Mattino – Juanlu-Napoli, il Siviglia apre ad una contropartita. La situazione

Il Siviglia ha aperto a discorsi riguardanti l’inserimento di una possibile contropartita per quanto riguarda la cessione di Juanlu al Napoli. Lo scrive l’edizione odierna de Il Mattino, che riporta come il ds del club andaluso abbia ammesso che si stia parlando di una possibile partenza del terzino. Gli spagnoli, inizialmente restii ai discorsi, hanno ora aperto, con Giovanni Simeone tra i più graditi, in particolare dal tecnico Matias Almeyda. Piace però anche Jens Cajuste, che ha messo in stand-by il Besiktas. Nel frattempo, il Napoli aspetta, con l’intenzione di abbassare la cifra di 18 milioni richiesta dal Siviglia.

“Si tratta anche per Juanlu, qualcosa è cambiato: «Ne stiamo parlando» ha ammesso ieri il ds spagnolo Antonio Cordón. La novità è che il Siviglia ha bisogno di incassare per risollevare le finanze ma aprirebbe anche a una contropartita per l’affare: Simeone è il prescelto degli andalusi, un rinforzo gradito da Almeyda. Il Napoli non forza la mano e punta a calare le pretese, ma il Siviglia non vuole scendere al di sotto dei 18 milioni. Piace anche Cajuste, che nel frattempo ha messo in standby il Besiktas perché preferirebbe la Premier con il Palace”.