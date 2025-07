Galatasaray, il dirigente si sbilancia: “Osimhen, questione che si risolverà entro 48 ore”

Metin Öztürk, membro della dirigenza del Galatasaray, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai media turchi a proposito della trattativa con il Napoli per l’acquisto di Victor Osimhen. Stando a quanto da lui rivelato, la situazione per il nigeriano si risolverà nelle prossime 48 ore, di fatto rendendolo presto un nuovo calciatore della squadra turca a titolo definitivo. Di seguito, ecco quanto da lui svelato e riportato dall’edizione online de Il Mattino: «Ogni giocatore vuole venire al Galatasaray. Abbiamo fatto l’offerta necessaria al Napoli per Victor Osimhen. La questione verrà risolta entro 48 ore».