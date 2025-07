Ufficiale – Nuova partnership per il Napoli: bet365 Scores

Nuova partership per il Napoli: si tratta di bet365 Scores. Questo il comunicato della società: “Ha preso ufficialmente il via la nuova partnership tra bet365 Scores, l’app che offre risultati e statistiche in tempo reale agli appassionati di calcio, e i Campioni d’Italia. Questa collaborazione rappresenta un traguardo speciale per un brand che si pone come riferimento assoluto nel panorama dell’intrattenimento sportivo. L’obiettivo è quello di generare un’esperienza coinvolgente per la community di tifosi azzurri attraverso la condivisione di contenuti esclusivi ed approfondimenti dedicati all’universo SSC Napoli. La partnership con la squadra Campione d’Italia, arrivata a trionfare in Serie A per la seconda volta in tre stagioni, rappresenta per bet365 Scores una preziosa opportunità di sintonizzarsi con la vastissima fanbase di tifosi partenopei, in piena sintonia con la strategia di internazionalizzazione intrapresa da tempo dal Club, come sottolineato da Tommaso Bianchini, Chief Revenue Officer della SSC Napoli:



“Questa collaborazione si inserisce perfettamente nella strategia “From Napoli To the World”, che punta a rendere sempre più globale la presenza del Club anche attraverso l’offerta di contenuti ad alto impatto per i nostri tifosi. Siamo molto contenti di iniziare questa avventura con bet365 Scores, una realtà che sa parlare in modo autentico agli appassionati di calcio. Siamo certi che questa sarà una stagione ricca di soddisfazioni”

Soddisfazione anche dal management di bet365 Scores:

“Essere Official Infotainment Partner della SSC Napoli è motivo di grande orgoglio per noi. Il Club rappresenta un’eccellenza del calcio italiano e internazionale, con una storia straordinaria e una tifoseria tra le più appassionate al mondo. Attraverso questa partnership vogliamo offrire ai fan azzurri un’esperienza ancora più ricca, immediata e coinvolgente, grazie ai nostri contenuti live, alle statistiche dettagliate e alle notifiche personalizzate. Non vediamo l’ora di vivere insieme una stagione piena di emozioni.”

About bet365 Scores bet365 Scores è l’app che offre risultati e statistiche in tempo reale dedicata agli appassionati di calcio, con la possibilità di seguire la propria squadra del cuore e non perdere mai una partita: a casa, in viaggio o al lavoro.