Maurizio Sarri, allenatore della Lazio ed ex Napoli, ha rilasciato delle brevi dichiarazioni durante la ventisettesima edizione del Premio Sportilia 2025. Queste le sue parole sul Napoli riportate dal Corriere Dello Sport:

“A Coverciano dovrebbero trasformare in obbligatorio per gli allenatori allenare anche un anno a Napoli, per ciò che significa allenare lì, è una cosa tanto particolare”.