L’edizione odierna di Repubblica fa il punto sulle ultime novità riguardanti la campagna abbonamenti, che prenderà il via oggi. Il quotidiano sottolinea l’attesa crescente per il lancio, con importanti aggiornamenti previsti alle ore 15. La prelazione per i vecchi abbonati stimati in circa 25.000 unità partirà giovedì. Inoltre, saranno messe a disposizione 5.000 tessere destinate alle aziende, sotto la denominazione Corporate. Per quanto riguarda i prezzi, l’incremento sarà moderato, oscillando tra il 6 e il 7%. Tra le novità spicca anche la possibilità di effettuare il cambio utilizzatore. L’obiettivo principale sembra essere quello di garantire uno stadio sempre gremito, sia in Italia che in Europa, per un’altra stagione di grande spessore. Infine, un elemento di particolare interesse è il pacchetto dedicato alla Champions League, che includerà quattro match allo Stadio Maradona durante la fase iniziale, ribattezzata Fase Campionato.