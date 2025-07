Marino: “Ho il dubbio che ci sia qualche squadra italiana dietro al Galatasaray”

Pierpaolo Marino, ex ds del Napoli ha parlato nella trasmissione “Nonsolomercato” del futuro di Victor Osimhen: “La clausola secondo me è giusta per il valore internazionale di Osimhen. E’ uno dei pochi, 10 al mondo, che possono spostare gli equilibri di una squadra da non vincente a vincente. Il mio dubbio è: le squadre turche hanno sempre incentivato sugli ingaggi faraonici ai calciatori, ma non hanno mai pagato tanto i cartellini dei giocatori. Ora si dice che il Galatasaray possa pagare la clausola al Napoli per Osimhen. E il mio dubbio è: se il giocatore andasse lì, è possibile che l’operazione sia mirata ad aggirare la clausola rescissoria per l’Italia e a portarlo qui fra un anno al prezzo della clausola valida oggi per estero? Il mio dubbio penso sia abbastanza fondato. Sarei curioso di vedere dove andrà fra un anno. Se sto dicendo che dietro al Galatasaray c’è una società? Sì, italiana, secondo me. Può essere anche fantasia, ma siccome Juventus e Milan sono interessate, penso a una strategia così intelligente…

La clausola anche per l’Inghilterra è alta, soprattutto è alto l’ingaggio di Osimhen. Le inglesi danno ingaggi più alti, ma sembrerebbe che il Galatasaray arrivi a 15 milioni netti, anche per le inglese è difficile arrivare a quella offerta lì“.