Fabrizio Romano: “Nunez vuole il Napoli: questa la prossima mossa del ds Manna”

Darwin Nunez aspetta il Napoli e la società azzurra sarebbe pronta al rilancio per assicurarsi l’attaccante dell’Uruguay.

Secondo quanto riportato da Fabrizio Romano, Darwin sta attendendo la società azzurra: “Io continuo a dirvi quello che vi ho detto due weekend fa, che Darwin al Napoli vuole andarci, che Nunez dal Napoli è tentatissimo, che a Napoli ci andrebbe super volentieri, ecco perché il Napoli ha comunque un bel vantaggio in questa operazione, ma poi devono tornare i conti e allora vedremo come continuerà questa trattativa. Giovanni Manna rimane quindi forte su Darwin Nunez che resta l’obiettivo principale, dopo l’offerta da 50 milioni di euro rifiutata dal Liverpool, è prevista una nuova offerta dal club azzurro nei prossimi giorni/settimane per avanzare nella trattativa.

Nel frattempo Lorenzo Lucca resta l’opzione più rapida eventualmente per il Napoli che può chiudere in qualsiasi momento, sapendo le condizioni dell’operazione con l’Udinese. Quindi per Lucca il Napoli può essere pronto, ma per Darwin Nunez continua a lavorare come obiettivo numero uno in attesa di capire se torneranno i conti con Liverpool”.