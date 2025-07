La volontà di Victor Osimhen è chiara, proseguire il rapporto professionale con il Galatasaray; nonostante il forcing dell‘Al-Hilal, Victor è deciso a giocare anche nel club di Istanbul.

Victor ha l’accordo totale con il Gala e aspetta solo l’intesa tra i club per volare in Turchia; secondo quanto riferito dalla Turchia, Victor avrebbe rifiutato di incontrare gli emissari dell’Al-Hilal allenato da Simone Inzaghi per rimanere fedele alla propria scelta.