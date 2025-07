L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha approfondito un retroscena riguardante la complicata questione del futuro di Victor Osimhen. Il Napoli, secondo quanto riportato, ha rigettato un’offerta avanzata dalla Juventus per l’attaccante. Era una proposta superiore alla clausola rescissoria di 80 milioni più 5 di bonus, valida esclusivamente per l’estero e siglata dall’ex direttore tecnico Giuntoli prima della conclusione del campionato con l’amministratore delegato azzurro, Chiavelli. Nonostante il rifiuto, la Juventus è rimasta interessata e ha continuato a lavorare sottotraccia nelle settimane successive. Tuttavia, per il club guidato da Aurelio De Laurentiis, Osimhen, non ha prezzo sul mercato italiano: 90, 100 milioni o cifre ancora più alte. Nessuna possibilità di trattativa interna, dunque, con l’intenzione netta di cedere il giocatore solo all’estero. La situazione, però, sembra aver preso una direzione diversa. Infatti la scelta dello stesso Osimhen, sarebbe quella di accasarsi al Galatasaray, risolvendo in parte il dilemma legato al suo futuro