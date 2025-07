L’edizione odierna del Corriere dello Sport ha posto l’attenzione sul mercato del Napoli, evidenziando le strategie per rinforzare la rosa. Il club azzurro è alla ricerca di un terzino destro di qualità che possa rappresentare una valida alternativa a Giovanni Di Lorenzo. Il nome più seguito è quello di Juanlu Sánchez, ma prima di procedere sarà necessario raggiungere un accordo con il Siviglia in merito al costo del suo cartellino. La valutazione iniziale del giocatore si aggirava attorno ai 20 milioni di euro, cifra considerata non negoziabile fino a poco tempo fa. Tuttavia, pare che ora il Siviglia sia più disposto a discutere, aprendo la strada a una possibile intesa. Nei colloqui già avvenuti tra Napoli e Siviglia, il direttore sportivo azzurro Manna aveva proposto un’offerta di 12 milioni di euro più 2 di bonus. Attualmente, l’ipotesi maggiormente accreditata vede una possibile chiusura a 15 milioni fissi più bonus che porterebbero il totale a 17 milioni. Nel frattempo, il giovane difensore, che in queste settimane ha partecipato alla presentazione delle nuove divise del Siviglia, sembra gradire la prospettiva del trasferimento. Resta però da definire ogni dettaglio con la squadra andalusa, che oltre ad Juanlu sta monitorando altri scenari di mercato. In particolare, il Siviglia sarebbe interessato tanto a Giovanni Simeone quanto al centrocampista svedese Cajuste. Quest’ultimo è coinvolto in trattative con Besiktas e Ipswich, ma fonti spagnole segnalano un possibile coinvolgimento diretto del Siviglia nell’affare. Le prossime ore potrebbero risultare decisive per tutte queste operazioni.