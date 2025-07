Sentite cosa dice Allegri alla prima conferenza stampa con il Milan – ” La favorita per lo Scudetto ? Il Napoli “

Massimiliano Allegri è ufficialmente tornato. Oggi alle ore 13:00 si è svolta infatti la prima conferenza stampa del nuovo allenatore del Milan, e tra i diversi temi toccati, il tecnico toscano ha citato il Napoli come favorita per la vittoria dello Scudetto, in vista del prossimo campionato. Ecco un estratto delle sue dichiarazioni:

“Le squadre che sono sempre al vertice sono il Napoli, che è la favorita perché ha vinto il campionato. Poi l’Inter, la Juventus, l’Atalanta, la Lazio e la Roma. Sono 6-7 squadre forti, per questo è importante lavorare bene. “Altre offerte? La più importante per me era il Milan e sono molto contento perché ha un fascino meraviglioso”