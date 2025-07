Napoli, rifiutata offerta del Galatasaray per Osimhen. Le cifre

Secondo quanto riportato dai giornalisti Fabrizio Romano e Matteo Moretto, nelle ultime ore il Galatasaray si sarebbe fatto avanti con il Napoli presentando ai partenopei un offerta da 50 milioni + 5 di bonus per Victor Osimhen, prontamente respinta dagli azzurri, che puntano ai 75 milioni della clausola.

Di seguito le parole di Moretto:

“Nelle ultime ore il Galatasaray ha presentato un’offerta ufficiale al Napoli per Victor Osimhen: 50m€ + 5m€. No del club italiano, che chiede di più e punta alla clausola di 75m€. L’attaccante nigeriano ha già detto sì a un possibile ritorno in Turchia. L’Al-Hilal resta in corsa per Osimhen ma non c’è ancora il via libera del calciatore al trasferimento.”

Di seguito le parole di Romano:

“Il Galatasaray ha inviato un’offerta iniziale per Victor Osimhen da 50 milioni di euro più 5 di bonus, ma il Napoli chiede una cifra più alta. Osimhen è interessato a un ritorno al Gala, ma l’esito dell’operazione dipenderà dai negoziati tra i club. Intanto, l’Al Hilal resta in corsa, pronto a pagare la clausola da 75 milioni, anche se al momento non c’è ancora un accordo con il giocatore.”