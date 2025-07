Moggi: “Ecco chi vuole Osimhen in Italia, e non è la Juve”

L’ex dirigente sportivo, Luciano Moggi, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Football Club, in onda su 1 Station Radio, soffermandosi anche su Victor Osimhen:

“Se dovessi immaginare Osimhen nel campionato italiano in una squadra che può lottare per il titolo, sarebbe un errore strategico. Ha tante possibilità all’estero e penso che questa soluzione possa essere un’opzione concreta. Nel caso in cui Osimhen non dovesse partire, tenuto conto della sua qualità, penso che resterà al centro dell’attacco del Napoli, quindi sarebbe una situazione altrettanto vincente per i partenopei. Ma attenzione: io non ho detto che c’è la possibilità che resti. Al momento potrebbe andare più al Milan che alla Juventus, anche perchè i bianconeri hanno da sistemare la grana Vlahovic”.