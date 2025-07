Clausola di Moise Kean, per La Repubblica possibile la rateizzazione

L’edizione di Firenze del quotidiano La Repubblica riporta stamattina una interessante precisazione sul cartellino del forte centravanti Moise Kean, attualmente in forza alla Fiorentina.

L’attaccante italiano è letteralmente esploso in maglia viola la scorsa stagione: 32 gare e ben 19 gol. L’impressione è che – dopo gli anni in chiaroscuro con la maglia della Juventus – a 25 anni abbia raggiunto la maturità definitiva ed un repertorio completo e di ottimo livello.

I giocatori di queste caratteristiche a costi non proibitivi sono appetibili e non se ne trovano tanti. Kean ha una clausola rescissoria di “soli” 52 milioni; la novità scritta dal quotidiano è che tale clausola è possibile pagarla in due tranche.

Il nome di Kean è stato accostato anche al Napoli, alla ricerca di un vice Lukaku. L’attaccante della Fiorentina ha dimostrato di essere preciso sotto rete e capace di far reparto da solo. Queste sono tutte caratteristiche richieste da Conte. L’attaccante sarebbe molto di più di un semplice sostituto del belga.

L’interesse del sodalizio azzurro potrebbe essere ancora più concreto viste le difficoltà per arrivare agli altri nomi sondati: troppo quanto chiedono Liverpool e Udinese per Darvin Nunez e Lucca. Folta la concorrenza, interesse concreto del Milan e di alcune squadre arabe, con la viola che – ovviamente – sta provando a trattenere il calciatore.