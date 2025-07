Cds – Napoli, Osimhen vuole essere ceduto al Galatasaray: il motivo

Il Corriere dello Sport scrive della volontà di Victor Osimhen, attaccante del Napoli, di essere ceduto a titolo definitivo al Galatasaray: “Dopo che Victor ha dichiarato la sua intenzione di proseguire con il Galatasaray, i media turchi hanno anche tirato fuori un dettaglio non da poco: Osimhen non ha ancora disdetto la casa in cui ha vissuto con la sua famiglia sin da quando ha messo piede sul Bosforo. Può significare tutto e niente, per carità, ma in genere chi è certo di abbandonare un luogo, cioè un club, la disdice al calar del campionato“.