Cds – Napoli, Nunez è ancora un obiettivo top degli azzurri: le ultime

Stando a quanto riportato da Il Corriere dello Sport, Darwin Nunez, continua ad essere un obiettivo per il Napoli: “Sessanta sono i milioni richiesti dal Liverpool per cedere Darwin Nunez, 26 anni come Osi ma tanti gol in meno nelle ultime tre stagioni nel Merseyside. Notevoli anche le richieste relative all’ingaggio: quello con i Reds è di 5,5 milioni di euro, o giù di lì, e tra l’altro il Napoli non potrebbe godere del Decreto Crescita. Il gradimento, però, è molto elevato, tant’è che anche De Laurentiis in persona ha incontrato l’ntermediario dell’operazione, Fali Ramadani. Un segnale chiaro: obiettivo top“.