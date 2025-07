Cds – Napoli-Ndoye, si prova a chiudere il prima possibile: la situazione

Il Corriere dello Sport si è soffermato sulla trattativa tra Napoli e Bologna per Dan Ndoye, esterno svizzero rossoblù: “E così, prossima mossa al Napoli: il Bologna ha chiesto 45 milioni ma la domanda è stata considerata lontana dalle previsioni di spesa, ma i prossimi saranno i giorni di altre carte e altre puntate. Fino a dire all in: l’obiettivo è riuscire ad acquistarlo in tempi rapidi, così da provare a metterlo a disposizione dell’allenatore quantomeno nel corso del ritiro a Dimaro. Il Napoli ha già un accordo di massima con il giocatore: sull’ingaggio e gli aspetti strettamente connessi alla sua situazione contrattuale. Mica un elemento da poco, anzi. Al Bologna, per completare il quadro delle info utili alla sistemazione della cornice di un’operazione da incastrare all’interno, piace anche un calciatore di proprietà del Napoli: Alessandro Zanoli, 24 anni, terzino destro reduce da una buonissima stagione in prestito al Genoa“.