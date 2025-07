Alessio Zerbin è uno dei principali obbiettivi di mercato della neopromossa Pisa, che vede nell’esterno italiano il profilo giusto per rinforzare la rosa. Come rivela l’edizione odierna del Corriere dello Sport però, la richiesta di 5 milioni del club azzurro è ritenuta eccessiva dal club toscano, che vorrebbe invece il giocatore in prestito con diritto o obbligo di riscatto in caso di salvezza, formula che il Napoli potrebbe accettare.