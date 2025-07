Caputi: “Kean al Napoli non farebbe il titolare”

Il giornalista Massimo Caputi ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di Maracanà, in onda su TMW Radio, soffermandosi su Moise Kean:

“Se fossi in Moise Kean cercherei di rimanere lì o andare in una squadra dove è al centro, come quest’anno. Non riesco a capire alcune decisioni. Le squadre dove potrebbe essere centrale? Il Milan, ma anche la Roma se andrà via Dovbyk. Non andrei a fare il secondo, perché lui è esploso quando ha avuto continuità. Il Napoli potenzialmente è la squadra più forte economicamente, ma non sarebbe il titolare lì“.