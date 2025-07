Anellucci: “Reintegro di Osimhen sarebbe un errore”

L’agente FIFA, Claudio Anellucci, ha rilasciato delle dichiarazioni ai microfoni di 1 Station Radio, soffermandosi anche su Victor Osimhen:

Per quanto riguarda un eventuale reintegro di Victor Osimhen, sarebbe possibile? “Non credo. Con questi numeri, sarebbe una situazione troppo delicata da gestire nello spogliatoio. Non puoi reintegrare un calciatore che guadagna così tanto, quando hai un gruppo che ha lottato e sofferto nella stagione appena conclusa, vincendo uno Scudetto. Conte è molto attento a certe dinamiche: è un allenatore che gestisce lo spogliatoio in modo rigido, e giustamente. Non hai Maradona, al quale puoi concedere tutto. Osimhen non è Maradona. È un buon giocatore, ma non vale quelle cifre”.