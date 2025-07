Allegri sfida il Napoli. Loro? Favoriti. Noi puntiamo al massimo!

Durante la conferenza stampa di presentazione al Milan, Massimiliano Allegri ha lanciato la sfida al Napoli per lo scudetto.

Il mister ha dichiarato che gli azzurri sono i favoriti per lo scudetto, ma il Milan punta al massimo. Un chiaro messaggio di sfida ai partenopei per un testa a testa scudetto con i rossoneri.

Inoltre a sostenere la tesi di Allegri, sono anche i nuovi innesti portati a termine dal ds Igli Tare tra cui Samuele Ricci (già ufficializzato), Modric (si aspetta la firma dopo il mondiale per club) e poi anche le voci su Jashari per un altro colpo a centrocampo e Boniface per l’attacco.

Il Milan dopo una stagione fallimentare può tentare l’impresa compiuta dal Napoli di Conte, che nella stagione precedente allo scudetto ebbe anche lei un piazzamento sotto le aspettative, non raggiungendo la qualificazione alle competizioni europee, proprio come i rossoneri, che dunque avranno la possibilità di essere più riposati rispetto alle contendenti al titolo di campione d’Italia.

Questo dunque potrebbe essere un aspetto a favore del Milan, con il Napoli impegnato in 4 competizioni ufficiali.

Il Milan sarà una contendente al titolo per il Napoli di Antonio Conte?