SportMediaset-Frattesi pronto ad operarsi settimana prossima

Davide Frattesi, obiettivo per il centrocampo azzurro si opererà settimana prossima per risolvere un problema all’inguine che lo ha limitato nella seconda parte di stagione.

Il centrocampista ex Sassuolo si opererà a Milano nei prossimi giorni per risolvere totalmente il problema come riportato da SportMediaset; il centrocampista romano rimane uno dei nomi sull’agenda del ds Manna ma in seguito alla partenza di mister Inzaghi in Arabia ed il subentro di Cristian Chivu sulla panchina nerazzurra, la pista si è raffreddata.