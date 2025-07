Napoli, in arrivo Noa Lang e Sam Beukema

Il calciomercato del Napoli continua a muoversi a ritmi sostenuti, e nuovi tasselli stanno per essere aggiunti alla rosa costruita per Antonio Conte. Dopo aver ufficializzato gli arrivi di Kevin De Bruyne e del giovane talento Luca Marianucci, il club partenopeo si prepara ad accogliere altri due rinforzi: Noa Lang, esterno offensivo del PSV Eindhoven, e Sam Beukema, difensore centrale in forza al Bologna.

Secondo quanto riportato oggi dal Corriere della Sera, le trattative per entrambi i giocatori sono ormai in fase avanzata e l’accordo sarebbe stato praticamente definito. I due calciatori sono attesi a Napoli entro 48 ore per completare le visite mediche e firmare i rispettivi contratti.

Entrambi i profili sono stati seguiti con grande attenzione dal direttore sportivo Giovanni Manna, che ha condotto le negoziazioni con la consueta discrezione. L’arrivo di Lang e Beukema rappresenta un ulteriore passo verso la costruzione di una squadra completa, fisica e dinamica, pronta a competere su più fronti.

L’entusiasmo dei tifosi cresce, mentre il club azzurro dimostra concretezza e ambizione in questa sessione estiva. La volontà di Conte e della dirigenza è chiara: riportare il Napoli tra le grandi protagoniste del calcio italiano ed europeo già dalla prossima stagione.